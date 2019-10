Pinturault vince il gigante di Soelden

Lo sciatore francese chiude con il tempo di 2'14"14 davanti al connazionale Mathieu Faivre staccato di 54 centesimi. Sul gradino più basso del podio lo sloveno Zan Kranjec che paga 63 centesimi dalla vetta.Bella seconda manche di Luca De Aliprandini: l'azzurro guadagna nove posizioni e chiude all'ottavo posto con il tempo di 2'15"45.Nella sua trecentesima gara in carriera Manfred Moelgg termina ventesimo perdendo una posizione rispetto alla prima manche.: "La seconda manche è stata decisamente meglio della prima, si può già considerarla una buona manche: il piazzamento fra i primi dieci è un buon inizio di stagione. Durante gli allenamenti estivi ho fatto un po' di fatica, non riuscivo a stare coi primi. La prima manche mi è servita per rompere un po' il ghiaccio e nella seconda mi sono sentito libero, come sempre".: "Mi aspettavo qualcosa in più, però la sensazione sugli sci è stata buona - ha ammesso Manfred che oggi festeggia le 300 gare - Non posso essere contento del ventesimo posto, ma penso che la direzione sia quella giusta. Di solito quando sento bene lo sci in gigante, in slalom funziona ancora meglio".