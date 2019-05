Il Toro chiude in bellezza

Lazio battuta 3-1, granata settimi a quota 63

Il Torino chiude con una bella vittoria il campionato davanti al proprio pubblico superando la Lazio 3-1.



Le reti tutte nella ripresa: apre Iago Falque, raddoppio di Lukic, accorcia Immobile, nel finale il tris di De Silvestri. Grandi applausi per l’ultima partita di Emiliano Moretti.



I granata finiscono settimi a quota 63, la Lazio - che ha vinto la Coppa Italia e quindi giocherà la prossima Europa League - ottava a 59.



63 punti per il Torino nella Serie A 2018/19, almeno sei più di qualsiasi altra stagione per i granata nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

La Lazio ha chiuso questa Serie A con 13 punti e 33 gol fatti in meno rispetto alla scorsa stagione - 72 punti e 89 gol nel 2017/18.

La Lazio ha subito più di due gol in due partite di Serie A consecutive per la prima volta dal dicembre 2017.

La Lazio ha schierato oggi la sua formazione titolare più anziana in una partita di questa Serie A (30 anni e 88 giorni).

Tutte le ultime 12 reti della Lazio contro il Torino in Serie A sono state segnate nel corso del secondo tempo.

Ciro Immobile è diventato il terzo giocatore a segnare almeno 15 gol in tre stagioni differenti di Serie A con la maglia della Lazio (dopo Silvio Piola e Giuseppe Signori).

Iago Falque ha segnato in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2018.

Iago Falque ha preso parte ad almeno 10 gol in tutte le ultime tre stagioni di Serie A (sei gol e quattro assist in quella attuale).

Emiliano Moretti ha giocato 367 partite di Serie A - è il giocatore che ha disputato più incontri nel massimo campionato con la maglia del Torino nel XXI secolo (175).

