Sorteggiato il tabellone di Coppa Italia

Possibile Milan-Inter in semfinale

Un possibile derby in semifinale fra Milan e Inter, Napoli permettendo, mentre la Juve potrebbe trovare sulla sua strada Bologna, Atalanta e poi una fra Fiorentina e Roma.

Prende forma la stagione 2018-19 del calcio italiano con il tabellone di Tim Cup.



Si parte col primo turno eliminatorio il 29 luglio, secondo turno il 5 agosto mentre una settimana dopo entreranno in scena le prime squadre di serie A.

Quarto turno il 5 dicembre, poi le prime 8 dell'ultimo campionato entreranno in scena direttamente negli ottavi a partire dal 13 gennaio. I quarti si giocheranno il 30 dello stesso mese, semifinali con andata e ritorno fra il 6 e il 27 febbraio e finale il 25 aprile.

