Roma - Barça tutto esaurito

Sold out in 8 ore, in 65mila per la sfida del 10 aprile

Tutto esaurito per Roma-Barcellona. Senza aspettare il risultato della gara d`andata del 4 aprile, in 8 ore i tifosi giallorossi hanno polverizzato i biglietti per la sfida contro la squadra di Leo Messi del 10 aprile.



Saranno quindi circa 65mila gli spettatori all`Olimpico. Lunghe le code e oggi alle 18 il sold out dello stadio. "Dobbiamo preparare bene la gara d`andata - ha detto Eusebio Di Francesco ospite dell`università di Tor Vergata, facoltà di Economia - ma sentiremo sia al Camp Nou che all`Olimpico la spinta del pubblico. Ce la giocheremo a testa alta, tutto questo ci deve inorgoglire.



È una bellissima sfida, siamo felici di potercela giocare, con rispetto per una squadra forte, ma niente paura. Scenderemo in campo a testa alta, sapendo che davanti avremo i più forti del mondo. E' una bellissima sfida. Però, prima, pensiamo al Bologna"

