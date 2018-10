Griezmann: "Voglio vincere il Pallone d'Oro"

Il bomber dell'Atletico: "Strano non essere considerati nel Fifa Best"

''E' assurdo ignorare la Francia e i giocatori francesi, io vorrei vincere il Pallone d'Oro''. Antoine Griezmann non si stanca di ribadire il suo prossimo obiettivo criticando le modalità d'assegnazione del premio FIFA Best a Modric che in finale ha battuto Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Griezmann ha ritenuto strano di non essere stato nominato neppure tra i finalisti, ma ha aggiunto di essere più arrabbiato perché nessuno dei suoi compagni di squadra della Nazionale francese è stato riconosciuto.

"Non era solo per me. Era per gli altri giocatori francesi (che erano stati ignorati, ndr) anche loro. Non sono stato in grado di capire, è stata una sorpresa che nessun campione del mondo fosse considerato''.

