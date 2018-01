Il Cagliari si scusa con Matuidi

Il giocatore della Juve aveva denunciato cori razzisti

Il Cagliari, anche se non direttamente coinvolto, si scusa con lo juventino Blaise Matuidi per gli insulti razzisti di cui è stato fatto oggetto durante la partita di ieri fra la squadra sarda e quella di Massimiliano Allegri.



Il giocatore della Juve se ne era lamentato sulla propria pagina Facebook. Così il club con un lungo tweet in francese replica con queste parole: "Tu sei un giocatore enorme. Un esempio per i giovani. Desideriamo scusarci con te se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non ha nulla a che vedere con il popolo sardo. Solamente l'ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto".

