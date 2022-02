Michela Moioli, un argento che ha il sapore della rivincita

"Prima della gara ero nervosa. Omar mi ha motivata"

Michela Moioli mostra ancora in volto i segni della caduta subita durante la finalina nel Cross femminile. Un lontano ricordo. Adesso Michela è felice e può tirare un sospiro di sollievo. L'argento ha il sapore della rivincita e cancella tutto quello che è stato. L'oro era alla sua portata, ma ha confessato al microfono di Rai Sport di essere nervosa prima della partenza. La forza di affrontare questa prova l'ha trovata anche grazie al compagno di squadra: "Mi ha trascinata, ho seguito lui in tutto. Mi ha motivata a far bene", dice di Omar Visintin, già bronzo nella gara individuale maschile: "Non ci si abitua mai a queste sensazioni - dice il rider di Merano - non lo facciamo per diventare famosi, ma perché è lo sport più bello del mondo e a noi piace farlo. Speriamo di avvicinare molti giovani a questa disciplina". Michela Moioli dedica questo successo olimpico alla famiglia e manda un augurio all'amica di sempre, Sofia Goggia: "Spero che stia bene e che anche lei riesca ad avere la sua rivincita".