Nibali: "Il prossimo anno? Penserò solo a godermi la stagione"

Lo Squalo in esclusiva per Rai Sport. Ospite a Radiocorsa dalle 19.40

Tante emozioni per Vincenzo Nibali: "Sono passati molti anni, ma non mi sento cambiato", racconta al nostro microfono "Lo Squalo" prima di partecipare a Radiocorsa - in onda dalle 19.40 su Rai Sport . Nibali il prossimo anno tornerà a vestire i colori dell'Astana - squadra con cui ricorda moltissimi successi - senza porsi obiettivi specifici: "Voglio solo pensare a godermi la stagione".A Radiocorsa ripercorreremo la sua carriera e analizzeremo le tappe del prossimo Giro d'Italia: "Indimenticabile il primo Giro nel 2007 e quello vinto nel 2013".