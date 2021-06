SportAbilia: 60 giorni alle Paralimpiadi di Tokyo

Ultima puntata della stagione



SportAbilia è arrivata all’ultima puntata della stagione. Mancano esattamente 60 giorni alle Paralimpiadi di Tokyo.



Un anno in più d’attesa che ha reso Olimpiadi e Paralimpiadi un obiettivo quasi irraggiungibile: “Sembrava un sogno impossibile e invece voleremo a Tokyo”, dice Giulia Aringhieri, vicecapitano della nazionale italiana di sitting volley, unico sport di squadra italiano qualificato ai Giochi Paralimpici.

L’Italia sarà rappresentata da circa 120 atleti. Una delegazione tra le più ampie di sempre. Vent’anni di storia del movimento in cui l’Italia è diventata un esempio per il mondo, frutto di “Grandi sacrifici e di risultati sudati”, dice Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nella consueta intervista di fine stagione.



L’entusiasmo per gli obiettivi raggiunti e per quelli da raggiungere, insieme alla consapevolezza che le Olimpiadi, più che mai quest’anno, si fanno carico di un messaggio importate. C’è tutto questo nelle emozionanti parole dei due portabandiera, Federico Morlacchi e Bebe Vio, alla cerimonia di consegna della bandiera al Quirinale: “Abbiamo un grandissimo potere, quello di far ripartire il mondo attraverso lo sport. Tokyo sarà l’Olimpiade di un nuovo inizio”, ha detto il pluricampione di nuoto paralimpico.



Bebe Vio ha ricordato la sua prima Paralimpiade al fianco di Alex Zanardi, a un anno dall’incidente. In questa puntata rivivremo le sue imprese con l’augurio di rivederlo presto in sella alla sua handbike. Il campione bolognese sarà un’assenza importante per il paraciclismo. L'Italia, ai mondiali idi para-cycling in Portogallo ha corso per lui, portando a casa 13 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo. Una spinta emotiva che regala fiducia in vista dei Giochi.



Record del mondo e medaglia d’oro nel salto in lungo, Martina Caironi reagisce così alla pressione delle avversarie. Una sana competizione che aiuta a fare di più, come dice al microfono di Franco Bragagna: “Ho capito che non stavo facendo abbastanza”.



SportAbilia riprenderà dopo le Paralimpiadi. Sarà la ventesima stagione della trasmissione ideata, condotta e curata da Lorenzo Roata. L’augurio è di ricominciare raccontando tanti successi degli Azzurri a Tokyo.