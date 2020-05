Carapaz: "Torno al Giro per fare il bis"

Questa sera alle 18.30 su Rai2 l'intervista completa al campione in carica nel TG Sport speciale dedicato al Giro d'Italia

Questa sera alle 18.30 su Rai2 un TG Sport speciale dedicato al Giro d'Italia, proprio nel giorno in cui la corsa rosa sarebbe sbarcata in Sicilia. Non potrà mancare il vincitore uscente Richard Carapaz, che in questa anticipazione ci svela i propri piani