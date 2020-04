La palla passa alla politica

Martedì prossimo i club di Serie A discuteranno del ritorno in campo in assemblea

di Simone Benzoni

Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha fissato per mercoledì prossimo alle 12 un incontro in videoconferenza per un confronto sul protocollo medico sanitario per l'eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche.

All'incontro parteciperanno i vertici della Figc, i presidenti Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, della Associazione Calciatori, della Associazione Arbitri, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Figc.