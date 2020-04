Simone Anzani: "Siamo come leoni in gabbia"

L'intervista di Maurizio Colantoni al centrale di Civitanova

Da Verona a Perugia, passando per Modena.

Da quest'anno alla Lube dove ha vinto mondiale per club e, prima del "rimaniamo a casa", la Coppa Italia.

Nazionale, due bronzi europei e argento in coppa del mondo e artefice della qualificazione olimpica a Bari.

Come sta vivendo il virus da casa e senza pallavolo? "Studio, cucino, ho un nuovo amico (un gattino per passare le giornate), assieme alla mia compagna fotografa"