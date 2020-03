Spadafora: "Sui rinvii ha deciso la Lega"

“Ha deciso la Lega in autonomia, se qualche squadra crede di essere stata penalizzata da queste decisioni lo dica nelle sedi della Lega. Non è un problema nostro, adesso è la Lega che deve garantire a tutti pari opportunità. Il mondo dello sport e del calcio in modo particolare, non possono far ricadere sulla politica le proprie responsabilità".



Nel salotto della domenica di Mara Venier il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponde così alle polemiche sulla decisione da parte della Lega di rinviare le cinque partite di campionato che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, in modo particolare il big match Juventus-Inter, respingendo le responsabilità sulle decisioni prese dalla Lega Serie A ribadendo l'autonomia della stessa.