Si recupera la gara non disputata nella 17ª giornata di Serie A

In palio punti pesantissimi: i biancocelesti puntano al sorpasso dell'Inter al secondo posto per accorciare il distacco dalla Juve; i gialloblu cercano di confermare il sin qui ottimo campionato per andare oltre una salvezza tranquilla.

Il fischio d'inizio alle 20.45 sarà di Abisso.