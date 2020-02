Klopp: "Dico Lazio, sarà una grande sorpresa"

Intervistato da Aurelio Capaldi in esclusiva, il tecnico dei Reds ha parlato di Champions League, di Serie A e del suo futuro in Italia

Intervistato in esclusiva per 90°Minuto da Aurelio Capaldi, l'allenatore dei Reds ha parlato della corsa scudetto tra Inter, Juventus e Lazio, i biancocelesti i favoriti secondo Klopp: "Dico Lazio, credo che sarà una grande sorpresa, sta disputando un stagione incredibile..." commenta Jurgen ricordando che ha allenato Ciro Immobile al Borussia Dortmund.



È un Liverpool da record quello di Klopp che comanda la classifica della Premiere League con 25 punti dal Manchester City, già qualificato alla prossima edizione della Champions con 12 giornate d'anticipo: "Il mio Liverpool trae ispirazione dal Milan di Sacchi, è l'allenatore da cui ho imparato di più" dice il tecnico dei Reds proiettato alla sfida di martedì prossimo al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, senza pensare però a difendere il titolo di Campioni d'Europa, per lui la favorita è la Juventus: "L'anno scorso ho cominciato a pensarci dopo la vittoria in semifinale con il Barcellona. Credo che la Juventus sia la favorita, ha la migliore Rosa d'Europa anche se credevo che avrebbe avuto vita più facile in campionato".