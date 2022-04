Marquez prova in pista, tenta il rientro per il Gp delle Americhe

Marc Marquez

Marc Marquez ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in sella ad una Honda stradale.



E' la dimostrazione che il pluricampione del mondo sta facendo di tutto per cercare di tornare in pista domenica prossima ad Austin, dove è in programma il Gp delle Americhe, dopo aver saltato due gare a causa della caduta nel 'warm up' del Gran Premio d'Indonesia.



Marquez ha provato sulla pista di Alcarras, a Lleida, per verificare se è pronto per partecipare alla gara che si corre questo fine settimana. Il problema principale è legato alla diplopia (disturbo alla vista, ndr) che lo ha colpito di nuovo dopo il terrificante volo sulla pista indonesiana.



Nell'unico Gp che ha potuto disputare quest'anno (in Qatar), lo spagnolo ha ottenuto un quinto posto. Il circuito di Austin è uno dei suoi preferiti: ha vinto la prova della MotGp in sette edizioni su otto.