Mourinho: "Non esiste un caso Zaniolo, ma con la Samp non ci sarà"

Josè Mourinho

"Nicolò è tornato dalla Nazionale con un infortunio, giovedì aveva un problema ai flessori e non si è allenato neanche oggi. Non è disponibile per la Sampdoria", spiega Josè Mourinho in conferenza stampa chiudendo il caso del classe 1999, escluso al derby e bacchettato da Mancini ("deve imparare a giocare coi compagni") in nazionale: "Di quel che succede in azzurro non parlo per principio - spiega il tecnico portoghese -. Zaniolo è andato in panchina contro la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per conquistare la vittoria, non c'è storia. Ci sono tanti giocatori in ogni club che vanno in panchina e non si vengono a creare 'casi' in queste situazioni".



Con Veretout assente, probabile conferma dell'undici visto nel derby, a partire dalla difesa a tre: "Giocare con questo assetto dietro ha dato stabilità alla squadra, penso che sia un modulo adatto alle caratteristiche della rosa e di alcuni singoli come Zalewski o El Shaarawy che possono giocare come quinti. Domani giocheremo così. Per la prossima stagione non so se giocheremo a 3, dipenderà da tante cose".



Ma la testa ora è solo sui blucerchiati: "Giochiamo in un bellissimo stadio. E conosciamo le difficoltà di giocare contro un tecnico bravo come Giampaolo e davanti ai tifosi blucerchiati innamorati della squadra. La Sampdoria ha bisogno di punti per la salvezza. Sarà difficile. Se temo un calo dopo il derby? Qualche volta può succedere, soprattutto quando non si ha ancora una mentalità per vincere qualcosa. Se sei abituato a questo, sai che non puoi permetterti cali di tensione".



L'altro indisponibile - ma in questo caso di lungo corso - sarà Leonardo Spinazzola, tornato ieri a Roma dopo il controllo in Finlandia dal chirurgo che lo ha operato dopo la rottura del tendine d'Achille: "Le notizie sono positive - conferma Mourinho -, ma non si può indicare una partita per il ritorno. Impossibile dirlo, si allenerà con la squadra passo dopo passo e siamo tutti contenti ma serve tranquillità. Non possiamo né vogliamo stabilire una data del rientro in campo".



Di sicuro Spinazzola non potrà disputare il Mondiale in Qatar: "Mi dispiace che l'Italia non si sia qualificata, ma avrei ovviamente tifato per il Portogallo in caso di finale playoff. Ma mi dispiace che ci sarà una Coppa del Mondo senza l'Italia", ha concluso Mourinho.