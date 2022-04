Milano ko a Sassari, Virtus capolista in solitaria

Sassari fa l'impresa contro Milano e l'Olimpia cede il primo posto in classifica alla Virtus. Reduce dal doppio impegno in Eurolega, la squadra di Messina deve inchinarsi alla grande vena realizzativa dall'arco del Banco di Sardegna, che gioisce al Pala Serradimigni per 92-90.

I meneghini ci provano sino all'ultimo, rimontano dal -14 (67-53) e mettono addirittura la freccia sul 75-78, ma Logan (25 punti) e Bilan (21) rimettono le cose a posto, prima dell'ultima preghiera di Delaney che non va a bersaglio.



Nell'anticipo di sabato, invece, i campioni d'Italia in carica avevano fatto il proprio a Trieste: all'Allianz Dome finisce 81-92 per la Virtus, che incamera la decima vittoria consecutiva e sorride per il ritorno di Teodosic.



Al terzo posto è sempre più salda la posizione di una Germani Brescia inarrestabile e giunta alla tredicesima vittoria consecutiva. Al PalaLeonessa si arrende anche Trento sull'86-62: protagonisti assoluti Gabriel (18 punti e 11 rimbalzi) e Della Valle (16 punti e 6 assist). Varese rompe il tabù e batte Brindisi in casa per la prima volta dal 2014, alimentando le proprie speranze in chiave play-off.



L'Openjobmetis passa per 72-75 e aggancia i pugliesi a quota 22 punti in classifica. Sale anche Venezia che, pur priva di Tonut, si sbarazza di Reggio Emilia per 78-85 sul parquet della Unipol Arena.



L'Umana si affida ai 22 punti di Bramos, mentre alla UNAHOTELS non basta la grande prestazione di Hopkins (25 punti, 5 rimbalzi e 4 recuperi). Tra le squadre agganciate c'è anche Tortona, battuta in casa da Pesaro per 70-86 nell'anticipo di sabato.



La Carpegna Prosciutto prova dunque a staccarsi dalla zona rossa, approfittando del doppio scontro diretto tra le ultime quattro.



Napoli espugna Treviso per 67-77, mentre la Fortitudo la spunta su Cremona per 85-83 e fa sprofondare la Vanoli all'ultimo posto in solitaria.