Gp d'Australia: Leclerc in pole davanti a Verstappen

. Giro perfetto del monegasco in qualifica e seconda pole position stagionale. Era da 15 anni che la Ferrari non conquistava la pole nel Gp di Australia, l'ultima volta ci riuscì Kimi Raikklonen.Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo in 1'17"868 davanti al rivale della Red Bull, Max Verstappen, staccato di oltre due decimi. In seconda fila c'è l'altra Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris.: "E' stato un bel giro, questa è una pista in cui ho sempre sofferto in passato. Ma questo weekend ho lavorato tanto. Nel Q3 ho messo insieme tutti i pezzi, è una sensazione grandiosa e sono felice di partire dalla prima posizione domani. La pista è bella da guidare, ma le Red Bull sono molto veloci. Domani tutto è possibile, speriamo di tenere questo piazzamento".: "Non mi sento bene in macchina, non c'è stato un giro in cui ho sentito la vera fiducia, anche se il secondo posto è un buon risultato. Con il passo gara si stabilizzerà tutto perché finora è stato tutto un po' indecifrabile. Come team vogliamo di più, pur essendo felici del secondo posto".Terza fila tutta Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell, quinto e sesto, mentre la Rossa di Carlos Sainz è solamente nona.Completa la top-10 Fernando Alonso (Alpine) che è andato a muro in Q3, facendo scattare la bandiera rossa.Da segnalare una bandiera rossa anche negli ultimi istanti del Q1 per via di un contatto senza conseguenze tra Nicholas Latifi (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin).