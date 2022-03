Trento piega Milano

Grandi battaglie nella venticinquesima e penultima giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile.



L'Itas Trentino vince lo spettacolare match casalingo contro l'Allianz Milano per 3-2 (28-30, 25-21, 25-20, 23-25, 15-9).



La formazione di coach Lorenzetti ribalta l'iniziale svantaggio e la spunta al tie-break, portandosi così a casa due punti che consolidano il terzo posto in classifica.



Colpo salvezza della Gioiella Prisma Taranto, che batte 3-1 (25-21, 25-23, 17-25, 25-19) una Leo Shoes PerkinElmer Modena probabilmente appagata della certezza del quarto posto.



I Canarini di Giani allungano la partita vincendo la terza frazione in controllo ma poi crolla sotto i colpi degli uomini di Vincenzo Di Pinto, trascinati da Tommaso Stefani e Luigi Randazzo (20 punti ciascuno). Taranto conquista così tre punti pesantissimi in chiave salvezza.



Successo importante anche per la Top Volley Cisterna, che vince 3-1 (20-25, 25-11, 25-21, 25-19) in rimonta sul campo di una Consar RCM Ravenna già condannata alla retrocessione e ancora a secco di vittorie.



Si complica invece la vita la Tonno Callipo Calabria VIbo Valentia, che spreca nel finale di quarto set e regala i tre punti alla Kioene Padova.



I veneti si impongono infatti 3-1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-22) e salgono al quartultimo posto della classifica a quota 24 punti assieme a Verona e con due lunghezze di vantaggio sui calabresi di Baldovin, penultimi.



Inarrestabile la Sir Safety Conad Perugia, che scende sul campo della Vero Volley Monza con una formazione rimaneggiata ma riesce comunque ad imporsi.



I brianzoli di Eccheli, nonostante un Georg Grozer da 29 punti, cede 1-3 (21-25, 32-30, 23-25, 22-25) sotto i colpi dei Block Devils di Grbic, che ha voluto gestire la rosa in vista di Playoff e Champions League visto il primo posto in regular season già blindato.



Nell'anticipo di giovedì invece la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha steso 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) la Verona Volley.