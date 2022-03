Coratti vince l'ultimo parallelo ex equo con Prommegger

Edwin Coratti

Edwin Coratti ha terminato al meglio la stagione di Coppa del Mondo di snowboard parallelo con la vittoria - ex aequo con l'austriaco Andreas Prommegger - nella tappa di Berchtesgaden.



Sul tracciato tedesco il 30enne poliziotto della Val Venosta ha dovuto mettere in atto in finale una rimonta super, a causa di un errore in partenza, per aver ragione dell'avversario biancorosso, raggiunto solamente all'ultima porta.



Un periodo di forma straordinario per Coratti che ha conquistato risultati importanti nelle ultime tre uscite sul massimo circuito, con i due secondi posti nel gigante e nella prova a squadre a Piancavallo, oltre che la terza vittoria in carriera sulla pista di Rogla, sempre nel PGS.



Grazie a questo successo, Promegger è riuscito a superare il sudcoreano Sangho Lee nella classifica di specialità, portandosi a casa la coppetta con il punteggio finale di 266 punti contro i 245 di Lee.



Si era dovuto arrendere ai quarti di finale l'eterno Roland Fischnaller, sconfitto da Promegger, mentre era usciti agli ottavi Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza e Aaron March.



In campo femminile primo posto per la "solita" Julie Zogg, vincitrice anche della coppa di specialità, senza rivali anche in finale con la canadese Megan Farrell caduta quando era già in netto svantaggio.



Terza posizione per la padrona di casa Ramona Hofmeister che ha sconfitto una sfortunata Daniela Ulbing, caduta per due volte sia in semifinale che nella finalina.



Lucia Dalmasso è stata la migliore delle azzurre in gara, out ai quarti di finale contro la fortissima Zogg.



Out agli ottavi Nadya Ochner ed Elisa Caffont. Appuntamento con il gran finale di stagione domani, domenica alle ore 11.00, con l'ultima prova a squadre per la stagione 2021/22.