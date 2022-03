La Lega Serie A e la Figc ricordano Davide Astori

Davide Astori

"Oggi è l'anniversario della prematura scomparsa di Davide Astori".



"Sono già passati quattro anni da quel tragico giorno, che ha sconvolto nel profondo tutto il mondo del calcio. Davide, indimenticato campione che in Serie A TIM ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina, ha rappresentato al meglio i valori di un vero capitano e, soprattutto, di un grande uomo: la lealtà e la correttezza che l'hanno sempre contraddistinto, dentro e fuori del campo, resteranno nel cuore di tutti noi. Per sempre".



Così la Lega Serie A ha ricordato Davide Astori, deceduto il 4 marzo del 2018. A ruota ha voluto ricordare l'ex Fiorentina, Cagliari e Roma anche la Figc e in particolare il Museo del Calcio di Coverciano.



"Il ricordo si tiene, in particolare, con una sosta alla maglia azzurra numero 13 che Astori ha indossato il 15 novembre 2016 contro la Germania e una nella sala Euro2020, ricordando la dedica di Giorgio Chiellini", ha scritto la Figc.



"La nostra dedica è per Davide Astori, che avremmo voluto qui con noi". Da capitano a capitano: queste le parole di Chiellini durante la cerimonia al Quirinale dopo la vittoria dell'Europeo.