A Kvitfjell gara e coppa di SuperG per Kilde, quarto Paris

Quarta vittoria stagionale in SuperG per Alexander Aamodt Kilde, che con il trionfo odierno sulla “sua” Olympiabakke, a Kvitfjell, si aggiudica aritmeticamente anche la Coppa del mondo di specialità avendo raggiunto i 480 punti contro i 350 punti del più prossimo avversario, Matthias Mayer.



Kilde accorcia anche il distacco nella generale, e sale a 1050 punti, ma Odermatt mantiene un rassicurante vantaggio a quota 1244. Alle spalle di Kilde, si piazza il canadese James Crawford, in ottime condizioni di forma dalle Olimpiadi quando fu bronzo in combinata, staccato di soli 7 centesimi dal vincitore. Terzo Mayer a 12 centesimi da Kilde e quarto Dominik Paris, a soli 21 centesimi dalla vittoria e a 9 dal podio.



Podio che sfugge per un soffio al carabiniere della Val d’Ultimo, che comunque ottiene il miglior risultato della stagione nella specialità.



Al 22° posto ci sono Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer, che accusano 1"44 di svantaggio, Guglielmo Bosca chiude 32° a 1"84 e Nicolò Molteni 44° a 2"39, entrambi fuori dai punti. Out invece Emanuele Buzzi.



Alle Finali di Courchevel-Meribel ci saranno solo Paris e Innerhofer a rappresentare l’Italia, perché lo sfortunato Mattia Casse ha dovuto chiudere anticipatamente la sua stagione dopo l’infortunio subito al piatto tibiale nella discesa di sabato.