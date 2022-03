Paris trionfa nella libera di Kvitfjell

Dominik Paris trionfa nella seconda discesa di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022.



L'altoatesino, sceso con il pettorale 9, ferma il cronometro sul tempo di 1'43"92, che vale la prima piazza.



Seconda posizione per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0"55), davanti ai due svizzeri Niels Hintermann e Beat Feuz, appaiati a 81 centesimi dal leader.



Christof Innerhofer chiude 19° (+2"11), più lontano Matteo Marsaglia (28°).



Caduta invece per Mattia Casse, fortunatamente senza conseguenze.