Liensberger trionfa nello slalom speciale di Are

Katharina Liensberger vince lo slalom speciale di Are, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022.



L'austriaca recupera quattro posizioni e con il tempo complessivo di 1'46"18 conquista la vittoria sulle nevi svedesi.



Completano il podio la norvegese Mina Fuerst Holtmann, seconda a 16 centesimi dalla vincitrice, e la svizzera Michelle Gisin, terza a 23 centesimi.



Si ferma a due soli centesimi dal podio la slovacca Petra Vlhova, che con il quarto posto rosicchia ancora punti in classifica generale alla statunitense Mikaela Shiffrin, oggi solo nona.