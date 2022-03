Duerr comanda lo slalom donne dopo la prima manche

Lena Duerr

Lena Duerr è in testa al termine della prima manche dello slalom speciale di Courchevel/Meribel, finali della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022.



La tedesca ferma il cronometro sul tempo di 48"55, precedendo la svizzera Michelle Gisin di 37 centesimi.



Completa il podio provvisorio la slovena Ana Bucik, staccata di 40 centesimi dalla leader.



Classifica molto corta, che vede in piena lotta per il successo anche la vincitrice della Coppa di specialità Petra Vlhova (quarta a 0"48), il pettorale giallo Mikaela Shiffrin (quinta a 0"66) e la slovena Andreja Slokar (sesta a 0"75).



L'appuntamento è dunque per le ore 13:30 con la seconda manche.