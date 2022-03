Lo sport mette al bando la Russia

Ieri il Comitato Olimpico Internazionale ha adottato una linea molto dura e con un comunicato ufficiale ha chiesto che "le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali a causa della violazione della Tregua Olimpica da parte del governo russo e del governo della Bielorussia".Sono seguite cancellazioni di eventi e numerose estromissioni di sportivi russi e non sono mancate reazioni.impedire alle squadre e agli atleti russi di partecipare alle competizioni internazionali è una soluzione ingiusta", ha scritto il pilota russonell'ultima parte di un lungo post pubblicato sui sui social network. Ma qui si tratta di una guerra, non di politica e lo sport ha messo in campo decisioni dure e importanti.La Uefa, inoltre, ha interrotto la sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni.Non è ancora chiaro se gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare sotto una bandiera neutra o non potranno affatto partecipare.Crescono le pressioni per l'espulsione delle delegazioni russa e bielorussa dai Giochi. Nel frattempo si tenta disperatamente di far partire dall'Ucraina bombardata i 20 atleti qualificati per i Giochi invernali di Pechino.che si è ritirata dal torneo di Monterrey per non dover scendere in campo con un'avversaria russa, hanno indirizzato un video-appello al presidente del Cio Thomas Bach, e a quello del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, e a tutti i presidenti delle federazioni sportive e internazionali di tutto il mondo per chiedere che atleti russi e bielorussi vengano esclusi da tutti gli eventi sportivi, comprese le Paralimpiadi invernali.come celebrazione dei valori umani - dicono i campioni ucraini a turno - Noi olimpionici siamo tornati a casa il 23 febbraio e la mattina seguente siamo stati svegliati da un attacco missilistico russo alle città ucraine.", della Carta Olimpica e soprattutto dei valori olimpici e umani. I Paesi aggressori non dovrebbero avere alcun diritto a partecipare ad eventi sportivi. Noi siamo dalla parte della pace".