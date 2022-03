Vincono Casalmaggiore e Conegliano

Un weekend che può rivelarsi decisivo per gli esiti della Serie A1 femminile di pallavolo.



In coda succede di tutto: Roma non scende praticamente in campo contro Trento, che ha vita facile e la sorpassa in classifica, mentre alle sconfitte di Bergamo e Vallefoglia contro Firenze e Monza, Casalmaggiore risponde con un preziosissimo 2-3 in casa di Busto Arsizio.



Questi risultati accorciano ancora di più la zona retrocessione, che, a una giornata dalla fine e con due recuperi da cardiopalma (Roma-Vallefoglia e Perugia-Novara), vede Vallefoglia e Casalmaggiore a 21 punti, Bergamo e Perugia a 20, Trento a 19 e Roma a 17.



Ma davanti non stanno a guardare, e se Conegliano fa il suo contro Chieri, non si può dire lo stesso per Novara, che cede come all'andata ad una super Scandicci perdendo la testa della graduatoria in favore delle pantere.



Prosegue il momento d'oro della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha letteralmente messo il turbo nelle ultime settimane e non ha corso particolari rischi neanche al Palaverde contro la Reale Mutua Fenera Chieri.



N​el match verità valido per la salvezza, una sola squadra scende in campo: la Delta Despar Trentino mette in campo tecnica, testa e cuore per conquistare una vittoria da tre punti (15-25; 21-25; 16-25) in casa di un'Acqua & Sapone Roma Volley Club completamente e colpevolmente assente dalla partita.



Dopo due vittorie, una Unet E-Work Busto Arsizio stanca e martoriata dalle assenze cede al tie-break alla Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore dopo essere passata in vantaggio 2-1. Le ospiti festeggiano giustamente sul taraflex per due punti che rappresentano un grosso passo verso la salvezza, mentre la UYBA è applaudita a gran voce da tutta l'arena per il grande impegno profuso nonostante le difficoltà evidenti di formazione, con Bosetti ancora palleggio titolare ma sostituita per un problema alla schiena proprio prima della rimonta delle rosa.



Rotondo 3-0 all'Arena per la Vero Volley Monza ai danni di una poco combattiva, soprattutto rispetto alle ultime prestazioni, Megabox Ondulati Del Salvio Vallefoglia.



Il Bisonte Firenze, reduce dalla vittoria per 3-0 su Perugia, conquista il secondo successo consecutivo a Palazzo Wanny superando per 3-1 il Volley Bergamo 1991 e riscattando così la sconfitta subita nella gara d'andata.



Infine, da Scandicci a Scandicci: la Savino Del Bene si dimostra la vera bestia nera per l'Igor Gorgonzola Novara, che dopo undici vittorie consecutive in campionato cede alle toscane per 0-3 come successo all'andata. Prestazione sottotono per le zanzare, evidentemente scariche dopo il tour de force degli ultimi due mesi, che ha permesso alle neo campionesse di CEV Challenge Cup di avere il controllo sull'intera gara.