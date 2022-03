Novara vince il big match con Conegliano

Pallavolo

La Igor Gorgonzola Novara riscatta le due sconfitte stagionali e batte in quattro set le campionesse in carica della Prosecco DOC Imoco Conegliano, nel recupero della terza giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile.



In un Pala Igor sold-out e caldissimo, la formazione di casa si è imposta 3-1 con i seguenti parziali: 25-19, 25-21, 23-25, 25-19. Un successo che consente alle ragazze di mister Lavarini di scavalcare in classifica sia Scandicci che la stessa Conegliano, raggiungendo il secondo posto alle spalle di Monza ma con due partite in meno.



CLASSIFICA: Vero Volley Monza 50; Igor Gorgonzola Novara 49; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 48; Savino Del Bene Scandicci 47; Unet E-Work Busto Arsizio 44; Reale Mutua Fenera Chieri 30; Bosca S.Bernardo Cuneo 29; Il Bisonte Firenze 26; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 18; Acqua & Sapone Roma Volley Club 16; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 14; Delta Despar Trentino 14; Volley Bergamo 1991 13.