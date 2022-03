"Non si invade neanche a rete"

Oleh Plotnytskyi, giocatore ucraino Perugia volley con il messaggio mostrato durante la Coppa Italia

Lo sport non vuole voltarsi dall'altra parte. Si moltiplicano i messaggi di pace e di supporto alla popolazione ucraina. Tante le iniziative promosse nel nostro Paese in questi drammatici giorni.



Il Napoli dice no alla guerra in tutte le lingue dei suoi campioni. E ha rinunciato alle maglie speciali “Maradona Game Special Edition" che avrebbe dovuto indossare per la sfida contro il Milan. Verranno autografate e poi messe all’asta. Il devoluto andrà in beneficenza per supportare una onlus che si sta occupando dell’accoglienza dei profughi ucraini.



Anche le maglie della Roma – al temine del match contro l’Atalanta - saranno autografate e vendute, per dare supporto all’Agenzia ONU per i Rifugiati. Gli uomini di Mourinho scenderanno in campo con il logo dell’Agenzia e un cuore azzurro e giallo. Il club ha allestito dei punti di raccolta dove si potranno consegnare beni di prima necessità per i profughi. Sarà attivo da lunedì prossimo.





Napoli e Roma per la Pace in Ucraina

Ruslan Malinovskyi scende ancora una volta in campo per chiedere la pace nel suo Paese. Dopo la maglietta “No War” esibita nella sfida contro l’Olympiakos e le bandiere vendute a scopo benefico nel negozio a Bergamo, Il calciatore dell’Atalanta, su iniziativa della moglie Roksana Malinovska, ha raccolto il supporto di 15 compagni di squadra che hanno donato le loro magliette autografate da mettere all’asta.



I campionati esteri fanno sentire la loro vicinanza al popolo ucraino. I capitani di Bundesliga e Premiere League indosseranno la fascia con i colori della bandiera Ucraina e un simbolo di pace. Le federazioni hanno colorato i loghi delle competizioni di azzurro e di giallo. La Serie A ha già promosso molte iniziative contro la guerra e lo farà anche in questa giornata: durante le partite verranno mostrati dei messaggi di pace.



“Stop the war”, lo striscione che mostreranno in questo fine settimana i club della Lega Basket. Accompagnato dalla bandiera dell’Ucraina.



L’inno dell’Ucraina ha risuonato nel palazzetto di Casalecchio di Reno, prima del via della semifinale di Coppa Italia di volley tra Perugia e Piacenza. Tra le file del Perugia c’è Oleh Plotnytskyi, 24 anni, unico schiacciatore ucraino nella massima serie del volley italiano. Canta commosso l’inno della sua terra dove ha lasciato genitori e suoceri. Sugli spalti uno striscione: “Non si invade neanche a rete. Uniti per il popolo ucraino”, sventola insieme alle bandiere azzurre e gialle. L’idea promossa anche dalle altre due semifinaliste, Trentino e Milano.



Tutto lo sport unito per abbracciare il popolo ucraino. Tante iniziative. Un unico scopo. La Pace.