Il Presidente Widodo riceve i piloti, che poi sfilano a Giacarta

Gp di Indonesia

Il presidente indonesiano Joko Widodo, grande appassionato delle due ruote, ha accolto a palazzo i protagonisti della MotoGP che nel fine settimana riporteranno il motomondiale in Indonesia dopo 25 anni, per la seconda gara stagionale.



I piloti hanno poi sfilato per le vie della capitale Giacarta, tra due ali di folla festante.



Widodo lo scorso novembre ha inaugurato il circuito di Mandalika, sull'isola di Lombok, testandolo di persona sulla sua Kawasaki verde.



L'Indonesia non accoglieva un grande evento motociclistico dal 1997. Con una popolazione di oltre 270 milioni di persone, abituate a spostarsi per lo più su due ruote, ha una delle più grandi comunità di appassionati di motociclismo al mondo.



A riprova di questo grande entusiasmo, tutti i 63.000 biglietti a disposizione per il giorno della gara sono stati venduti, anche se il pubblico straniero dovrebbe essere scarso. E questo nonostante per la maggior parte dei locali i biglietti siano troppo cari. Ecco perché alcuni hanno in programma di guardare la gara da una collina che domina la pista.