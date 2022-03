Mondiali pattinaggio velocità: Bosa chiude ottavo

David Bosa chiude al meglio per l'Italia la seconda giornata dei Mondiali Sprint e Allround di Hamar.



Il 29enne trentino delle Fiamme Oro, 9° ieri dopo le prime sessioni su 500 e 1000 metri, si è oggi addirittura migliorato terminando all'8° posto finale i suoi Mondiali Sprint.



Per Bosa, che una settimana fa ha centrato anche i titoli italiani sui 500 e 1000 metri, arriva il miglior piazzamento di sempre in una rassegna iridata, lui che in carriera si era spinto fino al 19° posto del 2017.



Superba, in particolare, la sua prova odierna sui 1000 metri, conclusa con il 5° posto in 1'09"42. Tempo invece di 35"41 sulla seconda sessione dei 500 metri, leggermente più lento di ieri (35"35) ma migliore - 11° anziché 13° - in termini di piazzamento parziale.



Una grande soddisfazione per Bosa, il migliore dei tre azzurri in gara e impegnato già domani proprio con i compagni tricolori nel Team Sprint. Ha chiuso invece in 15ª posizione (141.920) nella classifica generale Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), al debutto assoluto in un Mondiale Sprint.



Il 23enne trentino delle Fiamme Gialle ha recuperato una piazza rispetto al 16° posto di ieri dopo le prime due prove.



Da rimarcare nel programma di oggi l'ottima prestazione sui 500 metri, conclusa in 35"24, tempo che gli è valso il 7° posto sulla distanza. Crono di 1'11"46 invece sui 1000 metri, chiusi al 18° posto.



Infine - terzo classificato degli atleti tricolori in pista - Mirko Giacomo Nenzi ha finito al 17° posto (142.040) il suo Mondiale in una giornata un po' opaca per lui che partiva dall'11° posto di ieri. Per il classe '89 delle Fiamme Gialle un 500 da 35"67 (17° posto) e un 1000 da 1'11"82 (19° posto).



Domani terza giornata della competizione con il via alle competizioni Allround. Sul ghiaccio, per la Nazionale italiana del direttore tecnico Maurizio Marchetto e degli allenatori Matteo Anesi ed Enrico Fabris, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) al femminile.



Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) al maschile. A chiudere, come detto, il Team Sprint.