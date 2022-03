Leclerc e Sainz ci credono. Hamilton in difficoltà

Charles Leclerc, ai box della Scuderia Ferrari durante le prove libere del Gp del Bahrain del 2022

La giornata di prove libere in Bahrain, la prima di questa stagione, lascia spazio ai sogni targati Ferrari. È felice Charles Leclerc, il feeling con la sua monoposto è ottimo e non può che sorridere quando le telecamere indugiano su di lui. Appena 87 millesimi dietro il campione in carica, Max Verstappen. Con il terzo miglior tempo - a 6 decimi dal pilota olandese - c’è la SF-75 di Carlos Sainz. In grande difficoltà Lewis Hamilton che chiude le seconde libere con il nono tempo. Il compagno di squadra, George Russell, quarto.



Le prime prove sono cominciate con un forte vento in pista, temperatura dell’aria di 19 gradi, 36 i gradi dell’asfalto. Nella seconda prova il vento ha continuato a soffiare forte e la temperatura dell’aria è scesa di due gradi mentre quella dell’asfalto di 12. Le temperature sono scese drasticamente rispetto alle giornate dei test.



Le Mercedes non brillano. È davvero possibile che le Frecce d’Argento non si stiano nascondendo. Tra le prime e le seconde prove i meccanici di Brackley cambiano il fondo sulla vettura di Hamilton. La modifica non sortisce l’effetto desiderato. A confronto con le rivali il “saltellamento” della vettura di Hamilton è sembrato più vistoso. Nei cambi di direzione è stato costretto a continue correzioni per evitare la perdita di aderenza con il posteriore della monoposto. E, come se non bastasse, il pilota inglese ha lamentato via radio problemi ai freni anteriori.



Qualcosa non funziona. Forse manca il riscontro su pista con i dati acquisiti nella camera del vento. Oppure è strategia. Quest’ultima ipotesi era plausibile fino ai test, oggi lo è meno.



Questa mattina, durante la conferenza piloti – indetta il venerdì, novità di questa stagione- Lewis Hamilton si augurava che il team avesse risolto alcuni problemi. “Molti pensano che stiamo bluffando, ma credo sinceramente che non siamo i favoriti. Non so quante gare ci vorranno per raggiungere il massimo della prestazione”, aveva detto.



In compenso, il sette volte campione del mondo ha scacciato i fantasmi di Abu Dhabi. Un finale di stagione difficile da dimenticare. Ma ci ha messo una pietra sopra dopo aver parlato con il nuovo presidente della FIA, Mohammed Ben Sulaye: non cercherà “vendetta”. Un incontro che Lewis Hamilton ha definito “produttivo”, soddisfatto per i cambiamenti operati dalla Federazione internazionale.



Saranno due i direttori di gara che si alterneranno: Eduardo Freitas e Niels Wittich che sostituiscono Michael Masi. Herbie Blash, vice dello scomparso Charlie Whiting, sarà consulente fisso. E un garage remoto supporterà i commissari di gara filtrando le comunicazioni dei team verso la direzione di gara.



Tra nuovi regolamenti e novità tecniche è davvero un nuovo inizio per la Formula 1. Max Verstappen ha ancora fame di vittoria e lo dimostra sfoggiando il numero 1 sulla livrea della sua Red Bull. Charles Leclerc e Carlos Sainz vicinissimi al campione in carica non nascondono la voglia di vincere. La Mercedes forse non ha interpretato al meglio il progetto. Ma è solo il primo giorno. Domani ancora una sessione di libere e poi la prova del nove, le qualifiche.