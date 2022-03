La nuova era della F1 comincia con una doppietta Ferrari

Leclerc festeggia nel parc fermé la vittoria nel Gp del Bahrain

S orpassi e spettacolo. Mantenute le promesse per la nuova era della Formula 1. Ed è cominciata nel migliore dei modi per la Scuderia Ferrari. Una storica doppietta alla prima gara del campionato. Non succedeva dal 2010 con Alonso e Massa al volante delle Rosse. Seguono le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell che approfittano di problemi di affidabilità delle monoposto di Verstappen e Perez, costretti entrambi al ritiro a pochi giri dal termine. Un piccolo segnale era arrivato con l’uscita di scena di Pierre Gasly sull’Alpha Tauri, la piccola di casa Red Bull. La sua monoposto è andata in fiamme 46esimo giro.



Leclerc è rimasto leader per tutta la corsa. Giuste le strategie. Un solo tonfo al cuore il monegasco lo avrà sentito quando è uscita la Safety Car che ha ricompattato il gruppo. Ma ha saputo gestire bene la ripartenza guadagnando nuovamente un largo vantaggio. Mantenuto fino al traguardo. È solo la prima gara ma l'inizio è promettente. La Ferrari torna a vincere e la Formula 1 regala spettacolo.



LA GARA



PARTENZA - Verstappen parte leggermente meglio ma Leclerc mantiene la prima posizione. Sainz riesce a tenere dietro Hamilton che guadagna una posizione staccando l’altra Red Bull di Perez. Bottas su Alfa Romeo sbaglia la partenza e si fa inghiottire dalla mischia. Finisce 14esimo.

Leclerc guadagna più 2 sec su Verstappen dopo i primi 7 giri. Il gap arriva a 3 secondi quando al 12° giro Lewis Hamilton entra ai box per il primo cambio gomme della gara. Il sette volte iridato monta le bianche, la mescola più dura a disposizione. All’uscita dalla pit lane perde il controllo della monoposto pur riuscendo a mantenerla in pista. I nuovi pneumatici hanno bisogno di più tempo per raggiungere la temperatura ideale. Al quindicesimo giro è il turno di Sainz e di Verstappen entrambi montano le soft e scivolano alla 5 e al 4 posizione.



Leclerc vs Verstappen dopo il primo Pit Stop - Il giro dopo entra ai box Leclerc e Perez. Il ferrarista esce davanti a Verstappen ma i due sono davvero vicinissimi. A questo punto il distacco è di 6 decimi, quanto basta per iniziare a duellare. Il campione in carica sfrutta il vantaggio dato dalle gomme già in temperatura e sorpassa Leclerc che non si perde d’animo apre l’ala mobile e si riprende la posizione. Volano scintille fra i due. Lunghe stoccate. Sorpassi e controsorpassi si succedono. Fino a quando il pilota monegasco riguadagna il vantaggio decisivo e vola a nuovamente a 3 secondi da Max Verstappen. L’olandese via radio lamenta problemi di bilanciamento della sua monoposto.



Secondo Pit Stop - Siamo al 29esimo giro quado Hamilton torna ai box per il secondo pit stop, al 29 giro e le gialle. Gialle anche per Verstappen che rientra al 31 esimo giro davanti a Russel e dietro al compagno di squadra Perez. La Ferrari di strategia chiama subito ai box le Charles Leclerc gialle anche per lui, montate in 2.5 secondi. Il monegasco esce davanti a Max Verstappen. Boato di gioia dalle tribune. Questa volta il distacco è più ampio e Max Verstappen non riesce ad ingaggiare la sfida. Via radio il pilota della Red Bull dice al muretto che se avesse potuto spingere avrebbe raggiunto il ferrarista.

Brivido ai box Ferrari quando Sainz e il doppiato Latifi su Williams si sfiorano. Al 43° giro dal muretto Ferrari informano Charles Leclerc che ha meno degrado rispetto Verstappen.



Terzo Pit Stop per Max Verstappen che monta la mescola più leggera. Stessa strategia per Sergio Perez. La Ferrari chiama ai box Carlos Sainz, anche per lui gomme soft. Rimane in pista Leclerc, ancora con le gialle. L’intenzione era di andare fino in fondo.



SAFETY CAR - Ma al 46° giro va in fiamme l’Alpha Tauri di Gasly. L’incidente costringe la Scuderia di Maranello a cambiare strategia e a richiamare subito ai box Charles Leclerc che torna in pista da leader con le soft. Mentre Verstappen continua a parlare con il muretto lamentando problemi di affidabilità. Il gruppo si ricompatta dietro la Safety Car. Si riparte al 51° giro è un’altra partenza. Leclerc fa il ritmo e cerca di guadagnare il vantaggio. Verstappen ha un problema con lo sterzo. Sainz cerca di approfittarne.



GLI ULTIMI GIRI - Sainz riesce a sorpassare Verstappen che lamenta ancora problemi. Il campione del mondo in carica è costretto al ritiro. Ma i colpi di scena non finiscono. Problemi di affidabilità anche per l’altra Red Bull di Sergio Perez. La monoposto del messicano di blocca alle ultime curve dell’ultimo giro mentre cercava di mantenere la terza posizione in lotta con Hamilton che guadagna così il terzo gradino del podio.



Si accendono le tribune con un boato che supera il suono delle monoposto. E i fuochi d’artificio accendo il traguardo mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz salutano per primi la bandiera a scacchi. I tifosi si stropicciano gli occhi ma non è un sogno. La Ferrari è tornata.