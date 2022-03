Romagnoli salta il Napoli, Ibra spera ancora

Romagnoli-Ibrahimovic

Romagnoli no, Ibrahimovic forse.



Sono queste le indicazioni emerse dopo l'ultimo allenamento a Milanello sotto gli occhi di Maldini e Massara: il difensore, uscito anzitempo nel derby di Coppa Italia per un problema all'adduttore, si è allenato soltanto in palestra e non sarà convocato.



Qualche speranza in più per Ibrahimovic che, pur non lavorando ancora con il resto della squadra, ha svolto un programma personalizzato sul campo, ma una decisione definitiva verrà presa soltanto domani poco prima della partenza per Napoli.



La presenza dello svedese in panchina potrebbe essere importante per i compagni più dal punto di vista motivazionale che tecnico, visto che l'assenza dal campo dallo scorso 23 gennaio ne limita l'eventuale minutaggio nelle gambe.



Per il resto le scelte di Pioli (che parlerà in conferenza domani alle 14.30) sembrano fatte, con Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez in difesa, la coppia Tonali-Bennacer a centrocampo e l'avanzamento come trequartista centrale di Kessie al posto di Diaz, con il compito di schermare Fabian Ruiz in avvio di costruzione del gioco.



Sulla destra Saelemaekers è favorito su Messias, a sinistra spingerà Leao con Giroud al centro dell'attacco, in una gara che negli ultimi cinque precedenti a Napoli ha visto segnare sempre almeno tre gol (4-2, 2-1, 3-2, 2-2, 1-3).



I rossoneri, però, dal 2000 hanno sbancato Napoli soltanto due volte (2-1 il 25 ottobre 2010 e 3-1 nello scorso campionato, il 22 novembre 2020), con Pioli che cercherà di sfatare il tabù Spalletti, mai sconfitto da allenatore negli 11 precedenti (otto sconfitte e tre pareggi).