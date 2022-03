Bebe Vio: "Mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi"

Bebe Vio

"Tutte queste cose non avrei potuto farle senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica...".



Lo ha scritto sui social Bebe Vio, con un foto che la mostra mentre fa vedere le nuove protesi della Ottobock (dal 1988 partner ufficiale delle Paralimpiadi), azienda di cui Bebe è diventata testimonial fino al 2024.



"Sono molto contenta di collaborare di nuovo con Ottobock dopo tanti anni. Insieme sosterremo i progetti di art4sport, l'associazione onlus che abbiamo fondato nel 2009. In questo modo aiutiamo bambini e giovani con amputazioni e li inseriamo nel mondo dello sport. Abbiamo grandi idee da realizzare e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme!".