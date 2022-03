Eurocup: Trento sconfitta ad Amburgo

L'Umana Reyer Venezia fa il suo dovere nell'ultima gara interna della fase a gironi, battendo senza patemi per 81-57 i già eliminati greci del Promitheas Patrasso.



Per i lagunari, 16 punti di Tonut e 12 di Sanders. Ai veneti servirà comunque un'impresa nell'ultima giornata sul campo della capolista Gran Canaria per migliorare l'attuale settimo posto nel gruppo B di 7Days Eurocup.





Non trova il sorriso invece la Dolomiti Energia Trentino, che non riesce a ripetere la prestazione di cuore e sostanza che domenica sera alla BLM Group Arena le aveva permesso di tornare al successo in campionato: ad Amburgo, orfana di Diego Flaccadori, l'Aquila si arrende 90-69 ai padroni di casa degli Hamburg Towers, lanciati verso il quinto posto del gruppo A nella coppa continentale.



In una serata complicata dalle basse percentuali al tiro e da un attacco dei tedeschi particolarmente efficace, Trento mostra le cose migliori nel primo tempo ma finisce per non riuscire ad opporre molta resistenza all'allungo decisivo dei padroni di casa. Due i trentini in doppia cifra a referto alla fine è Jordan Caroline, 21 punti con 7/15 dal campo e nove rimbalzi di pura energia; e Dominique Johnson, autore di 11 punti.