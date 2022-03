Milano si ripete su Tortona, bene anche Virtus e Brescia

Tortona non riesce a raccogliere la rivincita della finale di due settimane fa contro Milano, che la spunta per 64-81 senza Datome, Shields e Kell ma con tre giocatori in doppia cifra (su tutti Baldasso con 16 punti).



Restano due le lunghezze di vantaggio sulla Virtus, che non lascia scampo a Napoli per 86-75. Spettatore alla Segafredo Arena il nuovo acquisto Daniel Hackett, Bologna può godersi anche un Mannion in doppia doppia (13 punti e 10 assist) e miglior realizzatore dei suoi assieme a Belinelli.



Non si ferma più Brescia, terza forza del campionato, giunta alla nona affermazione consecutiva eguagliando il record della miglior striscia della storia del club. Anche Brindisi deve arrendersi alla Leonessa, che passa al PalaPentassuglia per 83-88. Senza Della Valle (virus gastrointestinale), sono John Petrucelli (season high con 23 punti) e Mitrou-Long (20 punti) a prendersi le luci della ribalta.



Perde terreno quindi Trieste, sconfitta in casa da una Reyer orgogliosa: senza Vitali, Echodas, Tonut e Cerella, Venezia fa festa per 65-78 trascinata da un Theodore da 25 punti e prova a rilanciarsi verso la zona play-off.



Vince al PalaDozza, invece, la UNAHOTELS: Pesaro alza bandiera bianca sull'86-77 al cospetto di una Reggiana presa per mano da un ispirato Cinciarini in doppia doppia (17 punti e 13 assist).



Dominanti anche Mekowulu (14 punti e 6 assist) e Burnell (14 punti, 5 assist e 8 rimbalzi) nelle fila del Banco di Sardegna Sassari, che batte una Dolomiti Energia Trentino per 66-74 e infligge ai padroni di casa il quinto ko consecutivo in campionato.



Varese non sbaglia all'Enerxenia Arena contro Cremona (90-78) e la Vanoli è sempre più ultima, anche alla luce del successo di Fortitudo nell'anticipo di sabato all'overtime in casa di Treviso per 93-99 e per portarsi a due soli punti dal terzultimo posto occupato da Pesaro.