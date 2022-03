Torneo di Miami: Tsitsipas agli ottavi, Swiatek ai quarti con Kvitova

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas si qualifica per gli ottavi di finale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.584.055, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida.

Il tennista greco, testa di serie numero 3, si è imposto nei sedicesimi sull'australiano Alex De Minaur, 25esima forza del seeding, per 6-4 6-3 e per un posto nei quarti sfiderà il diciottenne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 14 del tabellone.

Altri risultati dei sedicesimi: Taylor Fritz (Usa, 11) b. Tommy Paul (Usa) 7-6(2) 6-4 Jenson Brooksby (Usa) b. Roberto Bautista Agut (Esp, 15) 6-3 5-7 6-4 Lloyd Harris (Rsa) b. Yoshihito Nishioka (Jpn) 7-6(5) 4-6 7-5 Miomir Kecmanovic (Srb) b. Sebastian Korda (Usa) 7-6(4) 6-3



Iga Swiatek vola ai quarti di finale del torneo femminile. La polacca, che da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo, ha superato la statunitense Coco Gauff per 6-3, 6-1 in appena un'ora e un quarto di gioco. Con questo successo Swiatek ora ha allungato a 14 partite la sua striscia di vittorie consecutive, la migliore della sua carriera.



E’ ancora imbattuta nei tornei Wta 1000 in questa stagione. La sua serie di successi è iniziata con la corsa verso il titolo al primo e Wta 1000 dell'anno a Doha ed è continuata con il trionfo a Indian Wells la scorsa settimana. La polacca può ancora diventare la quarta giocatrice a vincere Indian Wells e Miami nella stessa stagione, completando il 'Sunshine Doubl'. Prima di lei ci sono riuscite solo Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005) e Victoria Azarenka (2016). Per proseguire il suo cammino a Miami e allungare la striscia vincente dovrà superare l’ostacolo Petra Kvitova, che ha eliminato in due set la russa Veronika Kudermetova per 7-6 (7-5), 6-4.

Avanza ai quarti di Miami anche la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 5, che ha sconfitto la ceca Linda Fruhvirtova per 6-2, 6-3.