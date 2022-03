Top 10: Rovigo vince il derby d'Italia

Va al Rovigo il 172esimo derby d'Italia fra la formazione rosso-blu ed il Petrarca, la sfida più giocata del rugby tricolore.

La squadra campione in carica ha superato la formazione capolista del Peroni Top10 24-20 di fronte al proprio pubblico del Battaglini, ribaltando il risultato del derby di andata (27-25 per i petrarchini).



Inizia così la sedicesima giornata, terz'ultimo turno di stagione, del massimo campionato che proseguirà sul campo domani con la doppia sfida Calvisano-Lazio e Mogliano-Viadana e domenica con i posticipi Colorno-Lyons e Fiamme Oro-Valorugby.



Queste la classifica: Petrarca Rugby punti 71; Femi-CZ Rovigo* 49; Valorugby Emilia* 47: HBS Colorno 39; Fiamme Oro Rugby* 38; Transvecta Calvisano*** 34; Sitav Lyons* 26; Rugby Viadana 1970 24; Mogliano Rugby* 19; Lazio Rugby 1927 7.

*1 partita in meno

*** tre partite in meno