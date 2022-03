Pari tra Lecce e Brescia, vincono Perugia e Ternana

. Succede tutto nel primo tempo. Stefezza sblocca il risultato al 19', i lombardi sbagliano il penalty del possibile 1-1 con Pajac al 30', ma Bisoli è lesto sulla ribattuta. I pugliesi restano in testa con 54 punti, le rondinelle salgono a 52.Nella corsa ai playoff successo prezioso per il Perugia, che vince a Reggio Calabria al 92' con Burrai.Vittoria casalinga infine per la Ternana contro il Cosenza (2-0). Koutsoupias sblocca il risultato al 27', cinque minuti più tardi Defendi viene espulso e lascia in dieci i suoi, ma i rossoverdi riescono comunque a trovare il raddoppio al 41' con Donnarumma. Il Cosenza resta in zona playoff, veleggia a metà classifica invece la Ternana.