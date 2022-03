Coppa Italia: 3-0 a Milano, Trento in finale

LA PARTITA

Superando questa sera in appena tre set l'Allianz Milano all'Unipol Arena di Bologna nella seconda semifinale della giornata, l'Itas Trentino ha guadagnato l'accesso all'ottava Finale di Coppa Italia della sua storia; un traguardo solo parziale, ma già di straordinaria rilevanza, che conferma ulteriormente la società di via Trener nel gotha della pallavolo italiana e che garantisce continuità di risultati ad alto livello, tenendo conto anche della Supercoppa di 2021 conquistata solo lo scorso 24 ottobre e della medaglia di bronzo nel Mondiale per Club 2021 ottenuta a dicembre in Brasile.di una competizione negli ultimi dieci mesi per il Club gialloblù; Kaziyski e compagni hanno staccato il pass dimostrando tutta la loro concretezza e forza nel corso di una partita in cui, soprattutto grazie a muro (13 vincenti) ed attacco (50% di squadra), hanno sempre tenuto in mano le redini del gioco.senza mai riuscire a giocare il punto a punto con gli avversari, trascinati dalla continuità di Lavia (19 punti col 64% a rete), dalle fiammate di Lisinac (10 punti col 62% in primo tempo e cinque muri) e dalla certezza rappresentata in contrattacco da Kaziyski (13 punti col 50% e 7 break point).