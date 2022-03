MotoGp: a Martin la prima pole della stagione

. Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso il suo miglior tempo in 1'53''011, precedendo l'italiano Enea Bastianini (Team Gresini) e il pluricampione del mondo Marc Marquez, su Honda.Seguono Jack Miller con la Ducati ufficiale e i fratelli Espargaro, Aleix (Aprilia) e Pol (Honda). Terza fila per Brad Binder (Ktm), Joan Mir (Suzuki) e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Fuori dalla top 10 il campione del mondo, Fabio Quartararo.: "Un'altra pole, molto contento. Siamo veloci, almeno su un giro. Non sono fiducioso al massimo, per questo sono un po' pensieroso. Dobbiamo fare uno step per domani, per il podio siamo dei candidati ma io punto più in alto. Sono contento per il team che ha lavorato benissimo in off season".: "E' iniziato bene questo weekend. Peccato per l'ultimo settore altrimenti poteva essere in pole ma un passo alla volta. Sono contento per la squadra. Credo che Fausto Gresini sarebbe contentissimo. Vanno veloci in tanti ma lo siamo anche noi. E' la prima volta che mi trovo davanti in partenza e non so come dovrò gestire la gara, Di solito è in rimonta. Non so se saremo tutti più vicini, Suzuki e Honda hanno fatto un passo avanti, credo che ci divertiremo. Ho un grande appoggio dalla squadra, siamo competitivi e soprattutto c'è un clima che mi consente di fare tutto questo. Dobbiamo solo andare avanti".: "Abbiamo cercato il giro, era Bagnaia il riferimento. Essere in prima fila è positivo, faccio sempre fatica qui ma in FP4 il passo era buono con la gomma usata e questo era importante. Domani mi aspetto un grande gruppo in lotta".