La svedese Hector guida lo slalom di Lenzerheide, 5ª Federica Brignone

La svedese Sara Hector, oro a Pechino, è al comando in 1.01.11 dopo la prima manche del gigante di cdm di Lenzerheide. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.01.22 e la francese Tessa Worley in 11.01.27.



Miglior azzurra è Federica Brignone 5ª in 1.02.11 mentre Marta Bassino, come altre atlete, è scivolata fuori sul ripido muro iniziale. fuori anche la slovacca Petra Vhlova che perde così altri punti nella corsa contro Shiffrin per la conquista dalla coppa del mondo .



Per l'Italia - dopo la prova delle prime migliori trenta al via - c'è poi Elena Curtoni 10ª in 102.77 Seconda manche alle ore 13.30 in diretta su RaiSport+HD.