Indian Wells: avanza Sinner, eliminati Sonego e Musetti

Jannik Sinner

In attesa del match di oggi di Matteo Berrettini, Jannik Sinner è per ora l'unico azzurro ad accedere al terzo turno del torneo Atp di Indian Wells. Fuori Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Il 20enne altoatesino n.10 del mondo e del seeding californiano ha battuto il 26enne serbo Laslo Djere (n.52) in 6-3 6-3.



Sinner se la vedrà al prossimo turno con il 25enne francese Benjamin Bonzi (n.62), che ha eliminato il 26enne torinese Sonego (n.21) per 6-3 6-4.



Fognini si è dovuto invece ritirare per un attacco influenzale. Il 34enne ligure (n.36) doveva affrontare il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.18). Musetti (n.56) non ce l'ha fatta infine a superare il 24enne statunitense Reilly Opelka (n.17): il 20enne toscano ha ceduto per 6-1 6-4.