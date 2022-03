Eurolega: Schio ko a Praga 90-77

Non si realizza il sogno della Beretta Famila Schio di conquistare il pass per la Final Four dell'Eurolega femminile.

Il quintetto veneto, nella gara-3 decisiva del quarto di finale contro Praga, cede alla Kralovka Arena per 90-77 nonostante i 24 punti realizzati dalla belga Mestdagh, top-scorer dell'incontro.



Tra le ceche padrone di casa, 19 punti di Thomas e 17 di Conde.