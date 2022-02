Scandicci e Monza in vetta

Happyness Savino del Bene Scandicci

Cambiano le gerarchie della Serie A1 femminile di pallavolo nell'emozionante weekend della 18ª giornata.



La Vero Volley Monza si impone in casa della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, Savino Del Bene Scandicci sentenzia la Unet E-Work Busto Arsizio ed entrambe volano con 40 punti in testa alla classifica.



Convincenti le prestazioni della Reale Mutua Fenera Chieri '76 e della Bosca San Bernardo Cuneo, che superano la Delta Despar Trentino e la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.



Nello scontro salvezza tra Volley Bergamo 1991 e Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore a trionfare sono le ragazze in maglia rosa, che accumulano vantaggio sulla zona retrocessione grazie alla vittoria in rimonta al tie-break.



Colpo esterno dall'importante peso specifico per la Vero Volley Monza, che in quattro set vince in casa delle campionesse della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, staccando proprio le pantere in cima alla classifica in coppia con Scandicci, vincitrice dell'altro big match di giornata contro la UYBA.



Nel sold-out del Palaverde, Egonu (28 punti per lei) e compagne partono bene vincendo 25-23 il primo set nonostante 9 punti di una carichissima Stysiak, che chiuderà la partita con 23 punti e il titolo di MVP.



Ma le ragazze di coach Gaspari tornano benissimo in campo nella seconda frazione, vincendo 20-25 e imponendosi poi ai vantaggi del terzo parziale, con una sfida all'ultimo colpo tra le due opposte in gara che piega le gambe alle giocatrici di mister Santarelli. L'ultimo set, le ospiti tengono infatti Conegliano a soli 13 punti.



Un buon approccio alla partita e due set e mezzo giocati alla pari, non sono bastati alla Unet e-work Busto Arsizio per strappare punti alla Savino del Bene Scandicci che, tra le mura amiche, ha vinto per 3-0 vendicando la sconfitta di Coppa Italia di inizio anno.



Ottava vittoria consecutiva per le biancoblu, che non perdono dal 28 novembre e che hanno trovato in Ekaterina Antropova (partita in panchina ma entrata a metà del primo set per Lippman) la soluzione a tutti i problemi: con 11 punti nel primo parziale (di cui tre sui set point UYBA) è subito risultata determinante, continuando a martellare nel secondo e terzo game anche dai 9 metri (ben 8 gli ace realizzati dalla numero 17 della Savino del Bene, MVP con 24 punti totali a tabellino).



La Unet e-work, che ha faticato sul primo tocco per l'ottima qualità del servizio piemontese, si è ritrovata naturalmente a dover giocare poco con i centrali, con Poulter impegnata a recapitare le alzate quasi esclusivamente a Mingardi (18) e Gray (13). Musso ha provato nel terzo parziale ad inserire stabilmente in campo Ungureanu per Bosetti, ma le farfalle hanno lentamente allentato la presa sul match e il team di Barbolini ha potuto chiudere in scioltezza.



La Reale Mutua Fenera Chieri '76 bissa il successo per 3-1 del girone d'andata con la Delta Despar Trentino imponendosi con il medesimo punteggio anche al PalaFenera.



Il successo arriva al termine di due ore molto combattute. Perso il primo set 22-25, le biancoblù si aggiudicano 25-22 una seconda frazione all'insegna dell'equilibrio. L'unico set a senso unico è il terzo, chiuso 25-18, mentre si decide sul filo di lana la quarta frazione che le ragazze di Bregoli vincono 25-23. Scambi prolungati, tantissime difese, fasi di grandi incertezza, sono le costanti di una gara aperta a qualunque epilogo. Trentino difende tanto e spinge forte in battuta mettendo in difficoltà la ricezione chierese, ma alla fine mostrando una maggior concretezza e un maggior cinismo nei momenti chiave Chieri riesce a condurre in porto l'incontro. Il premio i MVP va a Grobelna che risulta anche di gran lunga la miglior realizzatrice con 27 punti (col 60% di positività in attacco).



Emozionante e molto combattuta la sfida in zona retrocessione tra la Volley Bergamo 1991, ultima in classifica con 10 punti, e la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che grazie al successo al tie-break per 2-3 si porta a 16 punti rimanendo a distanza sia da Roma che da Trento.



Occasione sprecata per le padrone di casa, in vantaggio di due set a zero e superate per 24-26 nella decisiva terza frazione, che ha permesso alle ospiti di ritrovare energie mentali e fisiche per completare la rimonta.



La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia esce sconfitta in casa in tre set contro la Bosca S. Bernado Cuneo, che ha confermato di essere formazione quadrata e ostica da affrontare. La Megabox ha ceduto il primo set nel finale, sfiorato la vittoria nel secondo set sciupando un prezioso vantaggio di 21-18, per poi soccombere nella terza frazione nonostante una rimonta finale. Rimane delicata la situazione delle tigri, in piena zona retrocessione.