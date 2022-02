Siamo arrivati all'ultima giornata olimpica

Bing Dwen Dwen, mascotte dei Giochi invernali di Pechino 2022

A ncora una notte. Ancora un caffè per cominciare per quest’ultima giornata della ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Come di consueto, arrivati alla fine di queste grandi occasioni, è tempo di bilanci.



Nella parte in attivo, per noi italiani, ci sono le medaglie, 17. Ma questa notte il numero potrebbe salire con il parallelo a squadre. Sarebbe un bottino comunque ricco. Secondo solo alla spedizione delle Olimpiadi del 1994 in Norvegia, 20.



Nel passivo rimangono le polemiche Made in Italy. Con i nostri microfoni a registrare i disagi di alcuni atleti. Sofisticati strumenti di terapia per le federazioni. A cominciare dalle dichiarazioni arrivate dallo Sci alpino maschile. Passando per quelle del femminile, “Genitori in discesa libera” le ha definite Gramellini nel suo “Caffè”. Fino alle lame avvelenate del pattinaggio sul ghiaccio, ancora da ammortizzare.



A gravare sul bilancio generale c’è sicuramente il caso di Kamila Valieva. Non solo per il doping. Da sempre stigmatizzato da tutti gli addetti ai lavori. Ma soprattutto per l’immagine di una 15enne schiacciata dalle polemiche. Che, assalita e sopraffatta, si lascia andare nella sua ultima prova. Senza ricevere conforto da chi dovrebbe darglielo.



La Russia è comunque salita sui due grandini più alti del podio del pattinaggio di figura con Scherbakova e Trusova. Forse non avrà più bisogno di lei. Di positivo (se così si può dire) c’è che la storia di questa ragazzina è servita alla ISU. La federazione internazionale di pattinaggio ha proposto ufficialmente di alzare l’età minima per competere nelle gare internazionali a 17 anni. Vedremo.



Spicca il fenomeno Eileen Gu. Soprattutto in Cina. Il suo personale bilancio è più che positivo. 5,8 milioni di follower su Weibo, il social network cinese. E tre medaglie: due d’oro e una d’argento. L’atleta e modella cinese, nata e cresciuta in California, è divenuta strumento della politica. Ha contribuito, probabilmente a sua insaputa, ad accrescere il sentimento nazionalista in due Paesi. In Cina è venerata come un’eroina. L’America più conservatrice la considera un’ingrata. (Ne parliamo qui)



Non ha avuto la stessa sorte la connazionale di stesse avventure cinesi-americane, Beverly Zhu, pattinatrice. Dopo una prestazione mediocre e una caduta, è stata insultata sui social cinesi: “Torna in America” e “Senza Vergona”, gli hashtag più gentili utilizzati su Weibo e con maggiori visualizzazioni.



Ma lo Spirito olimpico ha continuato a prevalere. Nelle imprese italiane e non solo. La rivincita di Sofia Goggia. Il primo podio di Nadia Delago. La grande prestazione di Daniel Grassl. La storica impresa di Arianna Fontana: diventata l’atleta più medagliata del nostro Paese. Il sorriso di Federica Brignone dopo due medaglie. Abbiamo pianto con Giuliano Razzoli, alla sua ultima Olimpiade, come il mito dello snowboard Shaun White. Lo snowboard cross ci ha tenuti incollati alla televisione con Michela Moioli e Omar Visintin. Abbiamo saltato di gioia con Francesca Lollobrigida e Dorothea Wierer. Il giapponese Ayumu Hirano ha fatto sognare il mondo con una prova mai vista prima. Indimenticabili le imprese di Stefania Constantini e Amos Mosaner, l'oro conquistato nel Curling (mixed-double) è una medaglia a tutto il movimento. A dirlo anche gli ascolti.



Difficile citare tutte le imprese che ci hanno emozionato in questa Olimpiade. Sono tante le immagini che porteremo con noi dopo questi venti giorni. E fino al prossimo tanto atteso grande evento invernale. Arrivederci a Milano-Cortina 2026. E ancora una volta. Buona visione.