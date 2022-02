Buenos Aires: il ritorno di Del Potro fra sconfitta e lacrime

Juan Martin Del Portro

Atmosfera da grandi emozioni sulla terra rossa di Buenos Aires per il ritorno in campo di Juan Martin Del Potro.



A poco più di due anni e mezzo dal suo ultimo match - contro Shapovalov al Queen's il 19 giugno 2019 - il 33enne argentino ha scelto il suo pubblico per quello che, come aveva anticipato nei giorni scorsi, potrebbe essere il suo addio.



Opposto al suo amico e connazionale Federico Delbonis, Del Potro è stato sconfitto 6-1 6-3 e proprio nel secondo set, quando è andato a servire sul 3-5, non è riuscito a trattenere le lacrime.



"E' difficile spiegare come mi sia sentito sul campo, così tante emozioni - ha confessato -. C'era un'atmosfera pazzesca, la gente è stata pazzesca. Non so se ci sarà un altro match, perchè il dolore al ginocchio è fortissimo. Ma continuerò a fare il possibile per aggiustare le cose e, se ci riuscirò, magari avrò un'altra possibilità di giocare".



Spalti pieni sul campo intitolato a Guillermo Vilas: a partire da mamma Patricia, che non aveva mai visto giocare dal vivo il figlio a livello professionistico, passando per icone del tennis argentino come Gabriela Sabatini, il capitano della squadra di Davis Guillermo Coria e altri giocatori che stanno prendendo parte al torneo, come Benoit Paire.



Del Potro, vincitore degli Us Open del 2009, è stato al massimo numero 3 del mondo, nel 2018.



Prima e dopo il suo best ranking ha "combattuto" con diversi problemi fisici, al polso e al ginocchio in particolare.