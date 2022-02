Padova impegna Perugia, Modena batte Verona

Perugia lascia un set per strada ma aggiunge altri tre punti in testa alla classifica di SuperLega. Nella nona giornata di ritorno, la Sir piega una volenterosa Padova per 3-1 (19-25, 25-22, 25-22, 25-13) al PalaBarton. La Kioene vince il primo e vende cara la pelle nel secondo e terzo parziale, prima di lasciar strada libera nel quarto ai Block Devils, trascinati da un Kamil Rychlicki da 19 palloni vincenti e 61 per cento in attacco. Diventano dunque 10 i punti di vantaggio sulla Lube, che ha ora due partite in meno dopo lo stop per covid (rinviata la sfida con Cisterna) e 13 su Trentino, a riposo, cui si avvicina Modena, distante una sola lunghezza.



I ragazzi di Giani si complicano la vita all'AGSM Forum contro Verona ma se la cavano per 1-3 (21-25, 25-27, 30-28, 21-25): gli scaligeri ruggiscono nel terzo risalendo dal 21-24 e annullando un quarto match ball ai vantaggi, provano a scappare nel quarto ma Bruno e compagni riprendono il bandolo della matassa ed evitano il tie-break.



Al PalaMazzola sono arrivati tre punti fondamentali per il Taranto nella corsa salvezza. La Gioiella Prisma sfrutta il fattore campo per far bottino pieno contro Piacenza, sconfitta per 3-1 (25-19, 25-23, 25-27, 25-22). Oltre due ore di battaglia, con gli ultimi tre set giocati punto a punto: la Gas Sales Bluenergy prova a tenersi in vita nella terza frazione al terzo set ball, ma Taranto non si scompone e chiude con la pipe di Joao Rafael. I pugliesi si ritrovano all'ottavo posto ma alle loro spalle la classifica è cortissima, anche grazie al colpaccio di Vibo Valentia nell'anticipo di sabato.



La Tonno Callipo spazza via Monza all'Arena con il massimo scarto. La Vero Volley va al tappeto per 0-3 (23-25, 23-25, 21-25), caduta sotto i colpi del brasiliano Flavio: 17 punti, 5 muri e 80% in attacco per l'Mvp di serata. Monza viene così scavalcata al quinto posto da Milano, che rimedia alla falsa partenza contro la già retrocessa Ravenna e archivia la pratica per 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19).